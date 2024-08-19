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Начались бои в городской черте Новогродовки на Покровском направлении

Начались бои в городской черте Новогродовки на Покровском направлении

Российские военные продолжают успешные наступательные действия сразу на двух направлениях в ДНР. Вслед за освобождением населенного пункта Нью-Йорк на подступах к Торецку хорошие новости приходят с Покровского направления, где ВС РФ накануне начали штурм города Новогродовка, расположенного в 12 километрах от Покровска.

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