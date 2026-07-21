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Пятый канал

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Волонтеры московских школ изготавливают тактические браслеты для участников СВО

Волонтеры московских школ изготавливают тактические браслеты для участников СВО

Волонтеры столичных школ вдохновляют родителей и педагогов, чтобы одной большой командой единомышленников на регулярной основе помогать участникам специальной военной операции (СВО), жителям новых и приграничных регионов.

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