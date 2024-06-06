Торговля России с Евросоюзом рухнула

РИА Новости: товарооборот России с Евросоюзом упал вчетверо с 2014 года За последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом (ЕС) упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года сократился до 17,8 миллиарда евро.