Торговля России с Евросоюзом рухнула

РИА Новости: товарооборот России с Евросоюзом упал вчетверо с 2014 года За последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом (ЕС) упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года сократился до 17,8 миллиарда евро.
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