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Отменный аппетит и строгая мама: в Ленинградском зоопарке рассказали о взрослении манулят

Отменный аппетит и строгая мама: в Ленинградском зоопарке рассказали о взрослении манулят

В Ленинградском зоопарке продолжают расти детеныши манула. Маленьким хищникам в скором времени исполнится пять месяцев, и они уже существенно прибавили в размерах.

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