Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился

НП

Наталья Павлова

Алиевских засланцев гнать из России однозначно. Вот только что-то не больно у нас с этим торопятся. Но и непонятно, однако, что же это Россия так расстелилась перед ЕС 38 миллиардами кубов газа? У них задача угробить не только нашу экономику, но и нашу страну, а мы, выходит, спасаем их экономику, чтобы им легче нас уничтожить?