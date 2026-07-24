Экспортные возможности нефтегазового сектора Азербайджана смехотворны Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия уже не может в должной мере обеспечить своих традиционных партнеров нефтью и газом, и Баку с удовольствием заместит Москву на международных рынках.
Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Алиевых нужно изгнать с территории России!!
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1 м.
НП
Наталья Павлова
Алиевских засланцев гнать из России однозначно. Вот только что-то не больно у нас с этим торопятся. Но и непонятно, однако, что же это Россия так расстелилась перед ЕС 38 миллиардами кубов газа? У них задача угробить не только нашу экономику, но и нашу страну, а мы, выходит, спасаем их экономику, чтобы им легче нас уничтожить?
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1 м.
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