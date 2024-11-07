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Царьград

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Политолог Яковенко: Байден может пойти на обострение с Россией перед отставкой

Политолог Яковенко: Байден может пойти на обострение с Россией перед отставкой

Эксперт напомнил, что перед первым сроком Трампа администрация демократов также постаралась максимально усложнить работу новому президенту, сделав антироссийские шаги на международной арене.

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