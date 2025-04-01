Министр юстиции США Пэм Бонди сообщила, что приказала Мэтью Подольски, исполняющему обязанности прокурора Южного Нью-Йорка, требовать смертной казни для предполагаемого […] The post Прокуратура потребует казнить убийцу страховщика appeared first on Медиакратия.
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