Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

Avia.pro - СМИ В Хохловском переулке сотни православных христиан, чтобы пройти крестным ходом и обратиться к Русской Православной Церкви с требованием восстановить отца Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья.

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