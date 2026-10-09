Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО открыли памятник героям Великой Отечественной войны в селе Сагопши Республики Ингушетия

9 октября 1943 года закончилась одна из самых масштабных битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня.

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