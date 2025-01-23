Спутники запечатлели огромное поле древней лавы в Сахаре

Вулканическое поле Харудж площадью около 44 тысяч квадратных километров / © NASA / Landsat / Joshua Stevens По данным специалистов Геологической службы США, темная масса, также известная как вулканическое поле Харудж, охватывает площадь примерно 44 тысячи квадратных километров.
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