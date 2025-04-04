Команда «Строгино» 5 апреля поедет за победой в Чертаново

5 апреля «строгинцы» отправляются в Чертаново, чтобы сразиться с местной академией в рамках 4-го тура Юношеской футбольной лиги! Как рассказали в пресс-службе Московской футбольной академии, борьба обещает быть острой.
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