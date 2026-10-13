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Архивные письма раскрыли роль багдадских торговцев в изучении Киша

Архивные письма раскрыли роль багдадских торговцев в изучении Киша

Архивные письма помогли уточнить участие местных жителей в изучении древнего Киша. Историк Надя Аит Саид-Ганем из Университетского колледжа Лондона исследовала переписку торговца древностями Ибрагима Элиаса Гежу.

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