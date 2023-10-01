Коммунальщики продолжают грабить население

В ряде регионов РФ платежка за услуги ЖКХ пополнилась новой строкой. Тому квартиросъемщику или владельцу квартиры, кто получит такую платежку, придется доплатить за коммунальные услуги, полученные в минувшем году.
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