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Закон, порядок, государство

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Житель Мордовии поблагодарил за оказанную помощь инспекторов ДПС

Во время несения службы по Ленинскому району го Саранск инспекторы ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия заметили пожилого мужчину, который упал на тротуаре и не мог самостоятельно подняться.

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