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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Поздняков: «Мы не ставим равенство между МОК и олимпийским движением. Политика уйдет, а ценности и идеалы останутся»

Сегодня в Южно-Сахалинске прошел традиционный праздник массового спорта по случаю Всероссийского олимпийского дня.

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