Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Люди, органически не способные говорить правду, лгут нам в лицо

Люди, органически не способные говорить правду, лгут нам в лицо

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну и, как и следовало ожидать, заявление СК РФ о том, что на основании допросов террористов был установлен факт получения ими крупных сумм денег, в том числе в виде криптовалюты, с территории сопредельного королевства, было с насмешками встречено на Западе – дескать, не верим, брехня всё это, пропаганда, манипуляции и вообще, чего ещё ждать от русских, которые во время допросов применяют пытки, режут ухи и вообще ведут себя нецивилизованно… Источник фото: newsfrol.

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