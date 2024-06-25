Кухня и дом
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Кухня и дом

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Переедание может случиться из-за простой невнимательности или устоявшихся привычек, которые легко искоренить, если обратить на них внимание.

Переедание может случиться из-за простой невнимательности или устоявшихся привычек, которые легко искоренить, если обратить на них внимание.

﻿﻿Причина, по которой мы переедаем, часто связана не с зависимостью от мучных и жирных продуктов, как полагают диетологи, и даже не со стрессом, неправильным выбором продуктов питания или повышенным чувством голода.

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