Переедание может случиться из-за простой невнимательности или устоявшихся привычек, которые легко искоренить, если обратить на них внимание.

Причина, по которой мы переедаем, часто связана не с зависимостью от мучных и жирных продуктов, как полагают диетологи, и даже не со стрессом, неправильным выбором продуктов питания или повышенным чувством голода.
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