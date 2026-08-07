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Аргументы и Факты

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Товарооборот России и Китая вырос на 26,3% за семь месяцев

Товарооборот России и Китая вырос на 26,3% за семь месяцев

Согласно информации, предоставленной Торговым представительством Российской Федерации в Китае на основе статистики Главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами за первые семь месяцев 2026 года достиг 159,2 миллиарда долларов США.

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