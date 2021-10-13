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Не дотянул до Бузовой: Народный артист России Леонид Якубович получил меньший гонорар за участие в спектаклях МХАТ – названа сумма

Не дотянул до Бузовой: Народный артист России Леонид Якубович получил меньший гонорар за участие в спектаклях МХАТ – названа сумма

Леонид Якубович. Фото memepedia.ru Лидия ГубинаДля МХАТа приглашение к участию в театральных спектаклях различных знаменитостей не является чем-то уникальным – просто на такой ход обратили внимание лишь после участия в одной из постановок популярной телеведущей и поп-дивы Ольги Бузовой.

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