Не дотянул до Бузовой: Народный артист России Леонид Якубович получил меньший гонорар за участие в спектаклях МХАТ – названа сумма

Леонид Якубович. Фото memepedia.ru Лидия ГубинаДля МХАТа приглашение к участию в театральных спектаклях различных знаменитостей не является чем-то уникальным – просто на такой ход обратили внимание лишь после участия в одной из постановок популярной телеведущей и поп-дивы Ольги Бузовой.