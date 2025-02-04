Пожарные в Карелии спасли иномарку из горящего гаража

Огонь охватил гараж в Беломорске, но пожарные спасли машину и предотвратили взрыв Пожарные Беломорска предотвратили серьезные последствия возгорания в одном из гаражей, оперативно эвакуировав автомобиль и газовый баллон.
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