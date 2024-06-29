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Иваново

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«Село-академия» - Палех и волжская Кинешма празднуют дни рождения

«Село-академия» - Палех и волжская Кинешма празднуют дни рождения

«Село-академия» - Палех и волжская Кинешма празднуют дни рожденияПоселок Палех, известный своими уникальными традициями лаковой миниатюры, и Кинешма, город с богатым купеческим наследием, оба являются жемчужинами Ивановской области.

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