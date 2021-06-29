Агент Артем ПРОХОРОВ: Если Азмун уйдет, срочно будет нужен форвард

Азмун в этом «Зените» - самый лакомый кусок. Может уйти в зарубежный клуб Сантос, а вот Кузяев останется Футбольный агент Артем Прохоров в минувшие выходные встретился с корреспондентом нашей газеты на детском турнире, который проходил в Колпино.