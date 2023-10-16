Необычная разметка появилась на одной из улиц Алматы. ФОТО

Новый вид разметки на одной из улиц южной столицы работает в тестовом режиме, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, ведутся работы по нанесению линии дорожной разметки по улице Тлендиева от проспекта Абая до улицы Толе би.
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