Необычная разметка появилась на одной из улиц Алматы. ФОТО

Новый вид разметки на одной из улиц южной столицы работает в тестовом режиме, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, ведутся работы по нанесению линии дорожной разметки по улице Тлендиева от проспекта Абая до улицы Толе би.