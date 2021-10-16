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Болгарские птицеводы потребовали проверить импорт курятины из Польши

Болгарские птицеводы потребовали проверить импорт курятины из Польши

Восстановления особого контроля над торговлей куриным мясом из Польши потребовали птицеводы Болгарии, 16 октября передает Болгарское национальное радио.

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