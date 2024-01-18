Москвичи могут попасть под разбушевавшуюся метель

Жители столицы рискуют прочувствовать на себе изменения погоды 18 января. Как стало известно из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, особая непогода накроет москвичей уже 18 января в обеденное время.
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