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Российский боец ММА назвал фаворита гран-при АСА: «Я не вижу того, кто способен остановить борьбу Резникова»

Российский боец ММА Алексей Махно назвал фаворита гран-при АСА в легком весе: «Я считаю, что фаворит этого гран-при Артем Резников.

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