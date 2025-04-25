"ПГ": защитников Курской области наделят статусом ветерана боевых действий в мае

С 1 мая в России пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности, ее размер будет зависеть от среднемесячного заработка и стажа работы.
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