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Илон Маск раскритиковал Секретную службу США, прозевавшую стрельбу в Трампа

Маск: Секретная служба не смогла обеспечить безопасность на митинге Трампа Секретная служба США не смогла обеспечить достаточную безопасность на митинге в Пенсильвании, из-за чего едва не был убит экс-президент Штатов Дональд Трамп.

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