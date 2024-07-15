Илон Маск раскритиковал Секретную службу США, прозевавшую стрельбу в Трампа

Маск: Секретная служба не смогла обеспечить безопасность на митинге Трампа Секретная служба США не смогла обеспечить достаточную безопасность на митинге в Пенсильвании, из-за чего едва не был убит экс-президент Штатов Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)