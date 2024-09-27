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Царьград

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Часть домов в Борзе остались без отопления

Часть домов в Борзе остались без отопления

Горожане говорят о холоде в квартирах, а местные власти об отсутствии проблем с отоплением.Отопительный сезон в Борзе начался неделю назад, но остались часть домов стоят без отопления и ремонт на трубах еще идет.

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