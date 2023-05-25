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Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Жители Иркутской области стали свидетелями разбушевавшейся погодной аномалии. В отдельных районах субъекта сильный ветер устроил беспорядок на улицах населенных пунктов, оставляя их без электричества и ломая деревья.

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