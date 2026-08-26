Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

После визита директора ЦРУ в Москву ВСУ окончательно озверели. Удары по Донбассу пошли один за другим

После визита директора ЦРУ в Москву ВСУ окончательно озверели. Удары по Донбассу пошли один за другим

После визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Донбасс оказался под новой волной ударов. В Донецке сообщают о массированной ракетной атаке, а в ЛНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус — погибли девять человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии