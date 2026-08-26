После визита директора ЦРУ в Москву ВСУ окончательно озверели. Удары по Донбассу пошли один за другим

После визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Донбасс оказался под новой волной ударов. В Донецке сообщают о массированной ракетной атаке, а в ЛНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус — погибли девять человек.
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