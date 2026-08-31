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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Почему отказалась менять «лошадиную» фамилию и в 40 лет всё ещё без мужа и детей: Кто любимый мужчина Марины Коняшкиной

Шоу-бизнес: Почему отказалась менять «лошадиную» фамилию и в 40 лет всё ещё без мужа и детей: Кто любимый мужчина Марины Коняшкиной

Марине Коняшкиной 40 лет, она красивая, успешная, много снимается — а мужа и детей у нее до сих пор нет.

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