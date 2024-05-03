В Москве успешно внедряется цифровизация в медицине

Московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике. Среди новых — семь открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии.
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