Военное обозрение

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«Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России

«Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России

Запад не намерен менять власть в России, сместить Владимира Путина планов ни у США, ни Евросоюза нет, заверил немецкий канцлер Олаф Шольц.

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Комментарии
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Бронислав Семирядов
Брешет как сивый мерин
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17 час.
Александр Терехов
Олух шольц - 314здабол обыкновенный, согласно народной классификации живых существ.
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17 час.

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