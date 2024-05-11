На выставке-форуме «Россия» состоялся концерт Хора Сретенского монастыря

В пятницу, 10 мая, при поддержке "Роснефти" на главной уличной сцене ВДНХ прошел концерт Хора Сретенского монастыря, исполнившего песни, которые были приурочены к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) .