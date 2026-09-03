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Фестиваль документального кино Beat Weekend анонсировал спецсобытия в Петербурге

Фестиваль документального кино Beat Weekend анонсировал спецсобытия в Петербурге

Историк архитектуры Ксения Малич, «Нескучный хор», сценаристка «Смешариков» Елена Корнилова и сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко выступят на показах с 10 по 20 сентября.

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