Фестиваль документального кино Beat Weekend анонсировал спецсобытия в Петербурге

Историк архитектуры Ксения Малич, «Нескучный хор», сценаристка «Смешариков» Елена Корнилова и сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко выступят на показах с 10 по 20 сентября.
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