В Орле планируют новый маршрут «Троллейбусное депо – сталепрокатный завод»

Транспортную проблему СПЗ планируют решить запуском нового муниципального маршрута. О проблемах транспортного обслуживания работников предприятий индустриального парка «Орёл» в высоких кабинетах власти говорят уже не первый месяц.
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