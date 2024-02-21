Тонко чувствующие люди — это те, кто переживает эмоции особенно остро. Они ощущают любовь и восторг иначе, чем мы.
Надо высказываться, а не судиться и запрещать…
Комментарии
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Кошмар
Дурацкая фраза - заниматься любовью. Звучит пошло, неискренне, фальшиво и как-то приторно. И непонятно чем они там занимаются. Любовью живут, а не занимаются ею. А занимаются - сексом с любимым человеком.
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15 час.
v
viach
Что за пропагандистсколицемерная статья! Всё передёрнул, всё расписал... а вот простенькое - где и кто впервые стал праздновать этот цветистый праздник говорить не стал! И вообще! Пошёл бы он со своим пидерастическим праздником туда, куда мы обычно посылаем всех "козлов" и придурков!
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12 час.
Семен Семеныч
Уважаемый СК РФ. Просьба проверить автора статьи и его собеседника на предмет пропаганды ЛГБТ. Критике православных традиций. День Святого Валентина это праздник гомосексуалистов и лесбиянок. К православной вере не имеет никакого отношения. От слова вообще.
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1 час.
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