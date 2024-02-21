Надо высказываться, а не судиться и запрещать…

Дурацкая фраза - заниматься любовью. Звучит пошло, неискренне, фальшиво и как-то приторно. И непонятно чем они там занимаются. Любовью живут, а не занимаются ею. А занимаются - сексом с любимым человеком.

v

viach

Что за пропагандистсколицемерная статья! Всё передёрнул, всё расписал... а вот простенькое - где и кто впервые стал праздновать этот цветистый праздник говорить не стал! И вообще! Пошёл бы он со своим пидерастическим праздником туда, куда мы обычно посылаем всех "козлов" и придурков!