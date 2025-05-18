Адские удары Белоусова, победитель Евровидения, расплата заваливших тест мигрантов: что будет дальше

Клоунада президента Украины Владимир Зеленского на переговорах в Стамбуле обернулась катастрофой, объявлен победитель Евровидения-2025, дети мигрантов провалили тест по русскому языку — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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