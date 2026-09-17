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Памфилова заявила о "масштабной киберагрессии" на ГАС «Выборы» и ДЭГ

Памфилова заявила о "масштабной киберагрессии" на ГАС «Выборы» и ДЭГ

Вызовы и угрозы не стали поводом для отказа от проведения выборов в России, есть и конкуренция, и достойные кандидаты, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на открытии информационного центра, передает корреспондент RTVI.

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