200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

Sergiy Che

"В 1991 году Горбачев подарил Китаю остров Даманский - тот самый, в боях за который погибло 58 наших солдат...." © - автор правда не в курсе, что де-факто о. Даманский перешёл к китаю ещё в 1969 году, в 1991г. только де-юре... ЦИТАТА: " 2 сентября умер Хо Ши Мин, президент Вьетнама, и советскую делегацию на похоронах возглавлял председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, а китайскую – председатель Госсовета Чжоу Эньлай. Накоротке они договорились о встрече, которая состоялась в аэропорту Пекина 11 сентября, когда Косыгин возвращался домой. 10 сентября пограничникам приказали прекратить огонь, и китайцы тут же заняли остров. Премьеры договорились, что провокации прекращаются, все спорные вопросы по границе надо решать на переговорах. И они шли довольно долго, юридически Даманский стал китайским лишь в 1991 году..." ©