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200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

Кроме того, о чем сообщали СМИ, в своей поездке в Китай Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином еще один вопрос.

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Sergiy Che
&quot;В 1991 году Горбачев подарил Китаю остров Даманский - тот самый, в боях за который погибло 58 наших солдат....&quot; ©  - автор правда не в курсе, что де-факто о. Даманский перешёл к китаю ещё в 1969 году, в 1991г. только де-юре...  ЦИТАТА: &quot; 2 сентября умер Хо Ши Мин, президент Вьетнама, и советскую делегацию на похоронах возглавлял председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, а китайскую – председатель Госсовета Чжоу Эньлай. Накоротке они договорились о встрече, которая состоялась в аэропорту Пекина 11 сентября, когда Косыгин возвращался домой. 10 сентября пограничникам приказали прекратить огонь, и китайцы тут же заняли остров. Премьеры договорились, что провокации прекращаются, все спорные вопросы по границе надо решать на переговорах. И они шли довольно долго, юридически Даманский стал китайским лишь в 1991 году...&quot; ©
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