Илон Маск подтвердил постройку колоссального суперкомпьютера с 1 миллионом графических процессоров: он может быть готов уже в этом году

Компания Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, xAI, которой теперь принадлежит социальная медиа-платформа X, уже установила 200 000 графических процессоров на своем предприятии Colossus в Мемфисе, штат Теннесси При этом генеральный директор xAI Илон Маск сообщил Дэвиду Фейберу из CNBC, что XAI строит огромный суперкомпьютер с 1 миллионом графических процессоров недалеко от Мемфиса, который должен быть готов через 6–9 месяцев.