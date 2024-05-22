Сфера транспортировки и хранения стала самой закредитованной в 2023 году

Самой закредитованной отраслью в 2023 г., по данным ГИРБО (государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности), стала «Транспортировка и хранение» — 63% компаний из этой сферы имеют долговые обязательства перед банками, сообщила пресс-служба банка «Точка».
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