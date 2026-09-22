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Федеральный этап Всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий объединил проекты более 60 регионов

Федеральный этап Всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий объединил проекты более 60 регионов

На федеральный этап Всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования направлены материалы из более чем 60 субъектов Российской Федерации.

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