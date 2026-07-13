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Дмитровец

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Сергей Собянин: в «Сколкове» откроют крупный медицинский колледж на пять тысяч студентов

Современный медицинский колледж построят на территории «Сколкова», рассказал Сергей Собянин. Новый технологичный комплекс займет 55 тысяч квадратных метров и будет рассчитан более чем на пять тысяч студентов.

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