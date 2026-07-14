Адмирал Редер: что немецкий командующий ВМФ писал про советский плен

В мае 1945 года, когда последние залпы войны уже отгремели, а Берлин лежал в руинах, перед советскими властями встал не только вопрос о безоговорочной капитуляции, но и о судьбе тех, кто стоял у руля Третьего рейха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии