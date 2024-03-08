Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону»

«Миннесота» на выезде забросила пять шайб в ворота «Аризоны». Ранним утром 8 марта в Темпе (штат Аризона, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд» .
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