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Зачем Израиль десять лет следил за МУС и как это может отразиться на планах США

Зачем Израиль десять лет следил за МУС и как это может отразиться на планах США

 Сегодня 388 прочитали История с противостоянием между МУС (Международным уголовным судом) и Израилем продолжает набирать обороты.

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