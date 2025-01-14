200 тонн заражённых мандаринов отправили в Краснодарский край из Турции и Египта

200 тонн заражённых мандаринов отправили в Краснодарский край из Турции и ЕгиптаВ порту Новороссийска в 5 партиях мандаринов из Турции и в 4 партиях этих цитрусовых из Египта обнаружили средиземноморскую плодовую муху, которая является карантинным объектом для России.
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