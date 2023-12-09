Глава Колумбии Петро: блокировка резолюции о прекращении огня в Газе недопустима

Президент Колумбии Густаво Петро в своих социальных сетях заявил, что применение права вето на резолюции Организации Объединенных Наций о прекращении огня в секторе Газа является недопустимым, передает ТАСС.
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